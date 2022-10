La Stanza segreta di Giuseppe Scicchitano, rampollo de A' figlia d’o Marenaro

Al primo piano di un palazzo antico, nel cuore di Napoli, in via Foria, c’è la "stanza segreta" di Giuseppe Scicchitano, novello sposo, rampollo della famiglia proprietaria dello storico locale ‘A figlia d’o Marenaro. Si tratta di una camera molto particolare, dedicata agli amanti della riservatezza: un tavolo "nudo", nero, da otto posti; dettagli rigorosamente in oro; velluto rosso per le poltroncine; parato che riproduce un mosaico pompeiano a rivestire le pareti e porta a vetro sulla cucina per guardare lo chef all'opera e, se si vuole, dialogare con lui.

La chef room è il fiore all'occhiello di “Innovative”, il locale al 182 di via Foria nato da una idea di Giuseppe Scicchitano, terza generazione di ristoratori, figlio di Assunta Pacifico, ovvero "'A figlia d'o Marenaro".

Punto di forza della Chef room, assieme alla riservatezza, è la possibilità di soddisfare le proprie fantasie enogastronomiche con "richieste particolari" in fatto di cottura, flambè, abbinamenti etc, assieme al menù di “Innovative” che in questi giorni propone, tra l'altro, cheescake di mare con fresella sbriciolata, ricotta e tartare di gamberi; crocchè con alici in pane panko a grana fine e provola di agerola; lo scarpone di mare, una melanzana ripiena di calamari, gamberi, polpo, datterino e crostino di pane e, ovviamente, crudo di mare a go-go tra ricci, tartufi, gamberoni, carabineros, cannolicchi e ben 6 tipologie diverse di ostriche. Sei i secondi, dal baccalà sovrano con erbe spontanee alll’astice blu gold su provola stirata e foglia d’oro e i richiestissimi King crab.

Alla stanza segreta di Innovative, ovviamente, si accede solo su prenotazione