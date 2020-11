Arma dei Carabinieri, presentato il calendario 2021

Le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 non hanno consentito la consueta manifestazione di presentazione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per il nuovo anno. L'edizione 2021 è stata però svelata in videocollegamento nazionale dal Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri. Con lui il prof Aldo Onorati, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il giornalista Aldo Cazzullo.

Il calendario 2021 dell'Arma celebra uno dei massimi simboli italiani, Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario della scomparsa. Per la realizzazione l’ Arma si è affidata al noto scrittorei Valerio Massimo Manfredi, "cantore e custode della storia antica" per la parte narrativa e all'artista Francesco Clemente, esponente della Transavanguardia italiana, per le tavole. Dietro le quinte dei dodici racconti, il dantista Aldo Onorati, collaboratore di punta della prestigiosa “Società Dante Alighieri”.

Con il Calendario è stata presentata anche l’edizione 2021 dell’ Agenda, incentrata sul tema “Pinocchio e i Carabinieri”.