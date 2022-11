Compie 10 anni il calendario più glamour made in Naples

Decima edizione per il calendario "Fashion&Food", progetto di Salvio Parisi, art director, fotografo, giornalista, in una parola artista con una particolare inclinazione a valorizzare le eccellenze di Napoli in particolare e della Campania in generale. Sempre brillanti ed originali, le sue creazioni hanno la capacità di esaltare il glamour e il meglio del food&wine, attraverso ritratti di grandi protagonisti di ogni settore, con la capacità di anticipare mode e modi e cogliere la vera bellezza del nostro territorio da preziosi e inediti punti di vista. Così «Matres et Coqui», titolo dell’edizione 2023 del ricercatissimo calendario (in edizione limitata) di Parisi è ambientato nel Museo Campano di Capua, dove le straordinarie Matres Matutae, le grandi statue di tufo che raffigurano madri coi bimbi in grembo, accolgono i moderni protagonisti della spinta verso la ripresa, dopo gli anni bui del Covid, tra auspici di spiritualità e simboli di realismo: in una parola ri-nascita, in un intrigante gioco di richiami all'ancestrale concetto di fecondità, retaggio del più autentico passato della nostra terra generosa, alla gioia di vivere e condividere, a partire dal buon cibo e dal vino.

Tre i punti peculiari di questa edizione del calendario:

le commistioni visive all’esposizione «Ave Mater» di Lello Esposito, le cui opere tra vesuvi e sirene campeggiano in buona parte dei ritratti nel lunario;

il gemellaggio con l’Ateneo casertano Luigi Vanvitelli (Dip. Scienze Politiche), avanguardia italiana per l’offerta formativa dei giovani studenti nel Sud;

la partnership speciale con Casolaro, azienda campana leader nel settore dell’hotellerie italiana e internazionale.

I protagonisti

Protagonisti dei sei bimestri sono: