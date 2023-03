Napoli-mania: ad Antignano spopolano le shopper dedicate all'11 azzurro

Da un lato c'è uno scudetto azzurro su cui troneggia un bel 3 e la più classica delle espressioni scaramantiche napoletane "non è vero ma ci credo". Dall'altro, neanche a dirlo, la N simbolo del Napoli con lo slogan cantato dai tifosi "La capolista se ne va". Le shopper distribuite nei punti vendita e tra le bancarelle di Antignano, nel cuore del Vomero, non passano certo inosservate e, al contrario, sembrano invogliare le persone a comprare qualcosa in più pur di aggiudicarsi il simpatico sacchettino