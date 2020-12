Caffè spalmabile: la novità presentata a Tutto Food, salone internazionale del cibo e delle bevande

I dati dell’ICO, la International Coffee Organization, dicono che ogni anno nel mondo si bevono oltre 500 miliardi di tazze di caffè. La quantità maggiore pro-capite, a sorpresa, non è consumata da noi ma dai Paesi del Nord Europa. Se ogni italiano consuma mediamente 5,5 Kg di caffè ogni anno i kg sono ben 12 a testa in Finlandia, 9,9 in Norvegia e 9 in Islanda.

Caffè spalmabile

Per gli amanti del caffè il 2021 si annuncia con una novità rivoluzionaria: il caffè spalmabile. Attenzione: non si tratta di una crema al caffè, ma di caffè vero e proprio in forma semisolida.

Il caffè spalmabile contiene 40 mg di caffeina, ha un sapore ben 5 volte più intenso di quello della tradizionale tazzina e sarà offerto con un'ampia gamma di blend che vanno dalla classica torrefazione italiana alla brasiliana e colombiana. Non resta che aspettare l'arrivo sul mercato per provare