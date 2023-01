Cos'è che precede l'esame?: al programma della Balivo ecco l'esilarante risposta del concorrente napoletano

"cacarèlla o cacherèlla è sostantivo femminile derivato da verbo, sinonimo popolaresco di diarrea e, in senso figurato vuol dire paura": è così che riportano tutti i vocabolari, compreso quello prestigiosissimo della Treccani, vera bibbia della lingua italiana.

Cacarella, dunque, non è una malaparola e neanche un termine dialettale e in senso figurato vuol dire "paura, ansia, stress". Più che comprensibile pertanto che a Lingo, il popolare gioco di La7 condotto da Caterina Balivo, questa sia la parola venuta subito in mente a Gianluca Verna - napoletano doc, laurea in giurisprudenza e grandissima e riconosciuta esperienza proprio nell'utilizzo delle parole come giornalista, tra l'altro esperto di cultura e arte - come risposta alla definizione "precede l'esame", complice le lettere mostrate sul tabellone.

La risposta ha divertito tutti, dalla bella Balivo a Marco, co-concorrente e fratello di Gianluca, che si sono letteralmente piegati in due dalle risate. E c'è stato chi è andato incontro a Gianluca per stringergli la mano dicendo "non è da tutti avere il coraggio di dire queste cose", forse trascurando che i giornalisti di razza come Gianluca il coraggio di dire le cose lo hanno, eccome. Ovviamente la simpatia dei fratelli Verna e la schiettezza della Balivo hanno reso la performance virale sui social, con migliaia di condivisioni