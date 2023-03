"Buongiorno pescheria": tutti pazzi per il tormentone social di Giggiolone

Sui social sta spopolando un giovane pescivendolo, capace di conquistare tutti con il suo motto: ­”Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone. Con affetto e simpatia, buongiorno Pescheria”.

Giggiolone - all'anagrafe Luigi - è diventato famoso soprattutto su TikTok dove in tanti utilizzano il suo audio. Tra questi anche personaggi famosi o profili di rilievo come quello del Calcio Napoli o di Ryanair.

Una "scalata" sui social, quella di Giggiolone, che ricorda un po' quella di Donato "con mollica o senza". Recentemente i due si sono anche incontrati - come testimoniano alcuni video - e c'è chi ha parlato di un interesse (già smentito) di Steven Balasari di investire anche sul personaggio creato dal pescivendolo di Torre Annunziata.

Luigi è entrato con le sue "urla" nel cuore della gente. La mattina gira tra i quartieri della sua città per vendere i suoi prodotti, testimoniando tutto con video su TikTok. Un nuovo fenomeno social che per alcuni fara parlare di sè anche in futuro.