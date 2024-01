Buon appetito!: dirlo sta bene oppure no?

Fino a non troppi anni fa le regole del comportamento sociale erano radicate, diffuse e conosciute. Oggi, però, nella società liquida in ci viviamo, dove i cambiamenti sono velocissimi e le linee guida evanescenti, è sempre più difficile definire concetti come "galateo" e "educazione". A cercare di porre rimedio, tra gli altri, c'è l'Accademia Italiana di Buone maniere, Galateo e costume che fa studio, ricerca e formazione sul cosiddetto "Saper Vivere".

All'Accademia di buone maniere

Nata a Roma, con una sede anche a Napoli (oltre che a Milano e Firenze), nella propria pagina Web l'Accademia precisa che il saper vivere non deve mai essere "scambiato per disciplina sterile, snob e classista": il vero saper vivere, infatti, "fonda piuttosto sul gusto personale, l’indipendenza e la creatività". Motto dell’Accademia, infatti, è “Conosci le regole per divertirti a infrangerle”.

Tra i vari servizi offerti, c'è anche un test gratuito, on line, che consente di misurare il proprio livello di conoscenza delle "buone maniere". Tra le domande spicca certamente quella che chiede "Si augura buon appetito?".

Buon appetito: le origini

Analizzando l'espressione con il buon senso e l'aiuto di un dizionario, nascono certamente molti dubbi.

L'appetito, spiega infatti l'enciclopedia online della Treccani, è la "Tendenza a soddisfare le proprie necessità o i propri bisogni" mentre il Dizionario on line da Oxford Languages carica il concetto riportando "Pungente sollecitazione a soddisfare il bisogno di cibo".

Dal punto di vista logico/semantico, dunque, non sembra avere molto senso augurare ai commensali una buona tendenza a soddisfare la propria fame.

A coniare l'espressione "buon appetito" secondo gli esperti sarebbe stato Carlo Magno, il potente sovrano del Medio Evo che promosse istruzione e cultura. Nel caso specifico, però, la cultura e l'istruzione non c'entrano. C'entrano invece il potere e il controllo: a quanto pare, infatti, l'espressione era utilizzata come monito in occasione del pranzo annuale concesso alla servitù.

Insomma, l'espressione era un modo autoritario per dire saziatevi adesso che poi chissà se vi capita di nuovo l'occasione.

Nel 1682 in Francia la corte di Francia trovò dimora stabile a Versailles. Migliaia le persone mantenute dal re tra fasti e splendori, per un costo stimato pari a circa il 10% del bilancio statale!

Le cose non migliorarono quando al trono salì Luigi XVI. Anche se il re provò in ogni modo a ridurre i costi, serviva comunque 1/15 di tutte le entrate statali per mantenere i cortigiani. Da qui l'espressione "buon appetito" invalsa a Versailles.

Le tavole blasonate d'Europa

Chi appartiene al selezionatissimo circolo della buona nobiltà europea sa bene che pranzi e cene formali iniziano senza auguri o commenti mentre la tavola nelle occasioni informali è aperta al più con un brindisi fatto alzando i calici.

Augurare buon appetito, quindi, è corretto oppure no?

A tavola con re, regine, marchesi & co. mai e poi mai come pure a pranzi e cene blasonati, formali o informali. Con la famiglia e gli amici stretti - fortunatamente - ognuno può e faccia come vuole