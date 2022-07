Conto alla rovescia per il primo week end di Bufala Fest

Conto alla rovescia per l'inaugurazione di Bufala Fest - non solo mozzarella che, a quanto pare, potrebbe essere l'ultimo grande evento dedicato al cibo che si potrà tenere sul Lungomare Caracciolo. 50 gli chef in campo per 36 stand e un accorsatissimo risto-gourmet.

Ma l’offerta della kermesse non riguarda solo il cibo. C'è infatto anche un ampio cartellone di spettacoli gratuiti, con musica e comicità, show cooking e talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Spettacoli

Sotto la direzione artistica di Francesco Sorrentino

sabato 9 luglio: Valentina Stella e a seguire Radio Marte Sow

domenica 10 luglio: Riccardo Fogli, Michele Selillo, Rita Ciccarelli

Intrattenimento

Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: "Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola).

Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori).

L'accesso al Bufala Village è gratuito al pari della visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto.

Per il cibo sono previste tre tipologie di ticket per altrettanti menù