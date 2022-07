Ultimo giorno di Bufala Fest tra tentazioni dolci e salate

Cena di gala, musica e spettacolo: chiude in bontà e bellezza la kermesse dedicata alla filiera bufalina

Ultima giornata di Bufala Fest, tra gusti inediti, spettacolo e cultura, dopo un'intensa settimana dedicata ai prodotti della filiera, anche attraverso focus con i maggiori esperti del settore.

Gran finale

Lo chef Giuseppe Daddio, direttore della Scuola di Cucina Dolce&Salato, e il pastry chef Aniello Di Caprio, con il supporto del team "Dolce&Salato" si stanno preparando al gran finale di stasera, con cena di gala che coinvolgerà i tre chef stellati Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti).

Le gare

Stasera saranno decretati i nomi dei vincitori del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie "Chef Cucina" e "Chef Grillardin o Pub" per le ricette a base dei prodotti della filiera bufalina.

La giuria - presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food - ha selezionato per la finale

Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano

Chef Cucina: Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro

Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D'Ambrosio.

Lo show

Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede per la serata musica e cabaret d'autore: sul palco prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso, la scena sarà quindi tutta per il performer partenopeo Francesco Cicchella. ù

Alle ore 19.30, inoltre, ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro "L'acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del Fuoco", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori)con l'ing. Cristina D'Angelo.