Bufala Fest: cosa mangiare, vedere e ascoltare

Nove giorni sotto il segno della bufala sul Lungomare Caracciolo di Napoli con l'edizione 2022 di Bufala Fest.

La kermesse è stata presentata presso il ristorante "F.lli La Bufala" di via Caracciolo, con interventi del sindaco Gaetano Manfredi; l'assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato; il responsabile promozione Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa; la responsabile Marketing di F.lli La Bufala Francesca Marotta; gli organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino (al nostro microfono, nel video); lo Chef Giuseppe Daddio, direttore della Scuola Dolce&Salato.

Tema di questa edizione, organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli, è la sostenibilità. Obiettivo far conoscere una filiera - che va ben oltre l'arcinota mozzarella - che può dare molto in termini di sviluppo e occupazione al nostro territorio.

"Bufala Fest - non solo mozzarella" è infatti il claim della kermesse che si terrà dal 9 al 17 luglio e offrirà al pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti - appunto - della filiera bufalina.

Il Bufala Village

Gratuito l'accesso al Bufala Village 2022 che sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l’obiettivo di promuovere un’idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future.

Gratuti anchegli spettacoli e gli show coking nell'Arena del Gusto.

Il Villaggio di Bufala Fest sarà attivo dal 9 al 17 luglio 2022, dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Quanto costa mangiare

Tre le tipologie di ticket previste:

• Menù Adulto: dal costo di euro 18,00, comprende 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore.

• Menù Bambino: dal costo di euro 15,00, comprende 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato.

• Menù Gluten Free: dal costo di euro 16,00, comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce.

Sul sito ufficiale dell’evento è prevista la sezione “Salta la Fila” dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket (e ricevere un gadget).

Cosa mangiare

Dal punto di vista gastronomico, il bufala fest è un'avventura nel mondo - ai più sconosciuto - della filiera bufalina, oltre i confini della mozzarella: dal gelato agli hamburger, alle bistecche, non resta che lasciarsi sedurre da preparazioni e profumi

I contest dell'Arena del Gusto

Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina.

Le competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto" - appunto - allestita all’altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte.

L’Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento.

Il ristorante gourmet

Anche in questa edizione sarà in funzione il Miramare Exclusive, ristorante sul mare, all'insegna del lusso, pensato per ospitare le cene gourmet partner.

Da sottolineare la partnership con la Scuola di Cucina “Dolce & Salato” che, sotto la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell’organizzazione del Miramare Exclusive.

Gli Spettacoli

Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio).

Lee novità 2022

Bufala Fest offre un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

“Le novità di questa edizione – spiegano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest – saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell’intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita”.

Tra le grandi novità di Bufala Fest 2022 c'è la partnership con l'Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche “conoscenza” ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l’indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i seguenti temi:

"Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola)

La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori)

"Dove nasce la farina, cresce un Bosco" - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini.

"Sostenibilità, il modello Brazzale: vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo"

"Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della ristorazione" (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato)

"Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0" (Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP)

"ESG: Etica e Sostenibilità in cucina. Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico" (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato)

"La Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni":

La Molisana: Presentazione del bilancio di Sostenibilità. Mutti : I quattro pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox: La Sostenibilità è responsabilità in cucina.

"Turismo enogastronomico: la filiera bufalina come volano per la promozione turistica del territorio".

L'Arte

Anche quest’anno ci sarà un connubio con l’arte, grazie alla collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice": il Maestro scultore Dario Caruso, che tra le tante opere ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente.