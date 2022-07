E dopo la pizza ecco il cocco di Briatore: "Un pezzo 100 euro"

Stavolta è Leonardo Pieraccioni a prendere in giro Flavio Briatore e la sua costosa Crazy Pizza, per diversi giorni al centro dlele polemiche a Napoli. A riportarlo è FirenzeToday.it.

Il comico toscano nelle sue storie Instagram ieri ha mostrato un meme con Flavio Briatore: l'imprenditore era vestito da venditore di cocco (cocco Chanel per la precisione) mentre passeggia sulla spiaggia con il marsupio legato in vita e un cesto con pezzi di cocco nella mano sinistra. In basso la scritta "Cocco 100,00 euro al pezzo".

L'ironica vignetta, creata a seguito della polemica sul costo della pizza dell'imprenditore nel suo Crazy Pizza, è stata solo ricondivisa da Pieraccioni e non realizzata da lui, ma appare a tutti gli effetti come una critica (non molto velata) al proprietario del Billionaire.

La questione del costo della pizza di Briatore ha fatto discutere per settimane tutta Italia ed in particolare Napoli, con i pizzaioli che si sono rivoltati contro le dichiarazioni dell'imprenditore. Su tutti Gino Sorbillo che ha dichiarato: "La pizza deve restare un prodotto per tutti, venderla a 65 euro è un'offesa alla tradizione".