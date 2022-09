La grande boxe in piazza Santa Maria La Nova

Dopo il grande successo di pubblico al borgo Vergini ad agosto, il pugilato torna in piazza grazie alla Napoliboxe del maestro Lino Silvestri.

L'appuntamento è per questa domenica, 18 settembre, alle ore 18, in piazza Santa Maria la Nova: 9 gli incontri in calendario, che vedranno atleti nostrani contro una selezione di pugili sloveni.

Per la Napoliboxe saranno impegnati gli Schoolboys Simone Ferrara (kg 40), Nicoloz Svaridze (kg 52) e Simone Guardasole (kg 40) e l’Elite Salvatore Ottati (kg 63,5).

La manifestazione di Santa Maria La Nova, è organizzata insieme con la II Municipalità presieduta da Roberto Marino: “Quando il maestro mi ha sottoposto l'idea di questo incontro, in una piazza molto significativa sul piano sociale e culturale, l’ho accolta con grande soddisfazione – dice Marino - Conosciamo l’attività che questa società svolge sul territorio non solo sul piano sportivo ma anche sociale con una ricaduta importante”.

“Ad agosto abbiamo avuto, nonostante il periodo di ferie, tanti appassionati a bordo ring per seguire quello che è stato il nostro primo evento in piazza post Covid – spiega Lino Silvestri - Adesso ci aspettiamo un pubblico ancora più numeroso che dia supporto ai nostri giovanissimi atleti in vista di una stagione che sta per ripartire e che li vedrà impegnati in manifestazioni sempre più importanti. Ma quello che conta di più per noi è poter diffondere i valori del nostro sport, la Noble art, tra i tanti giovani della città e in particolare dei quartieri a rischio, utilizzando ancora una volta lo sport come strumento di crescita sociale. E in quest’occasione sarà possibile anche grazie al supporto del Comune di Napoli e della II Municipalità, della Città Metropolitana e del nostro storico sponsor”.