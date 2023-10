Arriva la "box" di Errico Porzio: "Vengo a fare le pizze a casa vostra" - VIDEO

Errico Porzio entra - letteralmente - nelle case dei napoletani per preparare le pizze. L'annuncio arriva dallo stesso pizzaiolo che, sui social, ha spiegato una sua nuova iniziativa. Porzio, infatti, ha presentato la sua "box", pronto a fare concorrenza a quelle delle colazioni.

Ma cosa contiene questa box? In primis la "presenza", come detto, di Errico Porzio. Poi c'è il classico crocchè napoletano, l'impasto, il pomodoro, il fiordilatte, la provola e i cicoli. Tutto l'occorente, insomma, per preparare una classica pizza fritta, ma - volendo - anche una pizza a forno.

La "box", spiega Porzio, inoltre, non sarà per una sola persona, ma sarà per tutta la famiglia. E il costo resterà lo stesso. Con soli 30 euro, infatti, tutta la famiglia potrà gustare a domicilio la pizza di uno dei pizzaioli più amati dei social. Il ricavato - cosa più importante - sarà devoluto in beneficenza all'associazione "Angeli di strada Villanova".