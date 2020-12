Gli animalisti: fare causa per danni al comune in caso di danni dai botti di fine anno

E' iniziata ufficialmente oggi, 14 dicembre 2020, la Campagna “Basta Botti” del Partito Animalista Italiano che ha tra i suoi partner anche l'associazione nazionale "Difesa consumatori e contribuenti". "Proprio quest'anno - spiega il portavoce per la Campagna, l'avvocato Cristiano Ceriello - è ancora più forte l'esigenza di tutelare i più deboli".

Negli ultimi due anni sono molti i Comuni che hanno vietato i cosiddetti “botti di capodanno”.

"I Comuni - spiega un comunicato del Partito Animalista - sono comunque da ritenersi responsabili in caso di danneggiamenti a cose, persone, animali o terzi, per danni provocati dai “botti” ed esplosioni da fuochi artificiali nel territorio di competenza". Per questo nell'ambito della campagna si sollecitano "anche i cittadini a successivi risarcimenti dei danni provocati appunto dai “botti di capodanno” e di cui si riterrà, pertanto, responsabile per “culpa in vigilando” il Comune".