A Ischia il tempio del benessere immerso in tre ettari di macchia Mediterranea

Sull’isola di Ischia il Botania Relais & Spa, affiliato Leading Hotels of the World, riapre le porte della sua ospitalità, diventando sempre più la meta naturale in cui ritrovare il benessere, a 360°. Fil rouge di un soggiorno a Ischia è, infatti, la natura e le esperienze volte a ritrovare sé stessi e il proprio equilibrio, all’interno dei 3 ettari di macchia Mediterranea che circondano l’hotel.

All’interno del Relais, situato su un promontorio con vista sul mare e sul borgo di Lacco Ameno, la natura è selvaggia, rigogliosa e i percorsi - che partono dalle 10 dimore diffuse e che si snodano nel bosco - conducono verso i magnifici punti di osservazione del panorama circostante e nel cuore del Bosco Belvedere, dove la Garden Spa è protagonista con i suoi rituali benessere en plein air e le immersioni nelle vasche naturali con acqua sorgiva che detossinano il corpo per dare spazio a nuove energie.

Stella verde Michelin

L’Executive Chef del Botania Relais & Spa, Tommaso Luongo, ha ottenuto il riconoscimento della stella verde Michelin a Il Mirto – primo ristorante vegetariano dell’Isola. Con la sua brigata che anche per questa stagione invita gli ospiti a scoprire la cucina ischitana e i doni della sua terra, raccogliendo insieme i frutti dell’Hortus Saporum e trasformandoli in gustosi piatti nella cucina di Nonna Marì – l’intimo angolo gastronomico sulle terrazze naturali del parco, che esalta la semplicità delle tradizioni, nel segno della cultura culinaria locale. Per gli appassionati di mixology, al ristorante Il Mirto è possibile scoprire un’inedita degustazione di bevande analcoliche “home made” grazie alla collaborazione tra lo Chef Tommaso, il Bartender Onofrio e il Sommelier Pasquale e la Cocktail Experience, realizzata rigorosamente con frutti ed erbe del giardino che raccontano la storia dell’isola.

Tommaso Luongo nato ad Ischia, ha studiato presso la scuola alberghiera Istituto Professionale di stato “Telese “, diplomandosi nel 2010. Dopo varie esperienze in piccole strutture isolane, effettua nel 2009 il suo primo stage presso l’Hotel Regina Isabella d’Ischia, dove inizia il suo percorso insieme allo chef Pasquale Palamaro stella michelin, nel ristorante Indaco dove diventa sous chef e rimane li per 10 anni. In questo lasso di tempo durante i periodi invernali va alla continua ricerca di nuove esperienze, passando per la svizzera nel Grand hotel park di Gstaad con lo chef Giuseppe Colella , da Enrico Bartolini al Ristorante il Devero 2 stelle michelin, Alex Atala ristorante il D.O.M in Brasile San Paolo, Albert Adria ristorante Hoja Santa 1 stella michelin Barcellona, ha frequentato i corsi del A.I.S. secondo livello. Ha avuto il piacere di partecipare ad eventi in collaborazione con altri chef arrivando in Giappone, Singapore, Dubai, Russia, Ucraina, Lituania e varie città italiane. La sua cucina si basa sulle sue origini Ischitane, sulla semplicità dei gusti e della genuinità dei prodotti, inserendo elementi e tecniche conosciute durante le varie esperienze. Crede molto nelle risorse dell’isola e punta a valorizzarle a pieno, stando a stretto contatto con pescatori, contadini del posto.