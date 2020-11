Boss della camorra truccati alla Andy Warhol: da metà dicembre la singolare campagna pubblicitaria

Arriva anche all'ombra del Vesuvio la singolare campagna pubblicitaria che accompagna la presentazione del libro del massmediologo Klaus Davi "I Killer della 'Ndrangheta", edito da Piemme. E' annunciata infatti a metà dicembre l'affissione nella nostra città di manifesti che ritraggono boss della camorra rivisti in stile Andy Warhol: trucco pesante con pennellate di colori fluo su occhi e labbra o aggiunta di particolari kitsch, come vistosi occhiali di plastica e orecchini.

La campagna a Milano è già valsa a Davi una causa per diffamazione, poi chiusa per archiviazione, approderà prima in Calabria e Sicilia e quindi in Campania e promette di continuare a sollevare polemiche