Borrelli ospite nella casa del Grande Fratello Napoletano? Ecco cosa ha risposto

Francesco Emilio Borrelli ospite nella casa del Grande Fratello Napoletano? Questa è la domanda che Gianni Simioli ha sottoposto questa mattina, nel corso del suo programma in onda su Radio Marte, allo stesso deputato. "Sono liberi di fare quello che vogliono. Meglio che stanno tutti asieme così si miaschiano tra loro e danno meno fastidio sul territorio. Quanto dura? Facciamoli stare almeno quattro mesi. Però non devono uscire. Ospite nella casa? Non ci andrei per nessun motivo se non per una retata", dichiara Borrelli.

"La casa dei figli di mouse"

Si chiama "La casa dei figli di mouse" e sarà una sfida a colpi di follower quella che partirà a marzo sul web partenopeo. Fra i dodici tiktoker napoletani concorrenti, figurano anche volti noti come Rita De Crescenzo, Laura la Divina, Loredana Fiorentino, Mucella e Francesca Squillace. Il programma sarà live online per cento ore, cinque al giorno per tre settimane. I concorrenti dovranno trascorrere - come detto - cinque ore al giorno per tre settimane all'interno di una casa completamente isolata. Alla conduzione ci sarà Enzo Bambolina

