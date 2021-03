Bonus vacanze: le novità per il 2021 del Decreto Milleproroghe

Il bonus vacanze è quel particolare incentivo introdotto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in vista dell'estate 2020, per spingere la ripresa del settore turistico in particolare e dell'economia in generale.

Cos'è il bonus vacanze

Il meccanismo, nella sostanza, è quello dello sconto al cliente applicato dal fornitore, per cui matura un rimborso di pari importo sotto forma di credito d'imposta.

L’agevolazione originariamente prevedeva un importo massimo di 500 euro, a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro.

Il bonus poteva essere utilizzato per pagare i servizi delle aziende ricettive e turistiche del nostro Paese, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Le novità del Dereto Milleproroghe

Il D.L. n. 183/2020, ovvero il decreto Milleproroghe per il 2021, sancisce l'estensione della possibilità di utilizzare l'incentivo entro il 31 dicembre 2021: 6 mesi in più, dunque, per chi ha ottenuto il bonus.

Sull'estensione della validità, certo, ha influito il permanere dell'emergenza pandemica, cone le relative restrizioni agli spostamenti e all'utilizzo dei servizi ricettivi .