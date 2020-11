Tutti pazzi per il bonus bici: alle 18.25 di oggi oltre 590mila gli utenti in attesa

Dalle ore 9.00 del 3 novembre può essere finalmente riscosso il bonus mobilità detto anche bonus bici, ovvero il contributo messo a disposizione del Governo per l'acquisto di un mezzo a due ruote ecocompatibile: e-bike, monopattini a propulsione elettrica, hoverboard e segway.

Subito in tilt il sito web, attivato appositamente per presentare la domanda. Fin dalla mattina infatti erano centinaia di migliaia le persone in coda, per un'attesa di ore come si può facilmente immaginare.

Noi abbiamo provato a collegarci alle 18.26 e qualche manciata di secondi: come si vede dalla foto di copertina il sistema segnalava una fila virtuale di ben 590.953 utenti prima di poter processare la nostra domanda!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come ormai sanno tutti, il rimborso avverrà nei limiti del fondo stanziato che ammonta a complessivi 215 milioni di euro destinati ad un contributo del 60% del prezzo di acquisto di un mezzo eco-compatibile entro il limite massimo di 500 euro. Se si considera che alle ore 16:00 del 3 novembre risultavano erogati già ben 28 milioni di fondi è evidente che non tutte le richieste presentate potranno essere soddisfatte .