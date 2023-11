Tifoso prende in giro Bonucci: "Dalla Juve sei finito alla Longobarda" - VIDEO

Questo pomeriggio il Napoli di Garcia scenderà in campo contro l’Union Berlino per la quarta giornata del girone di Champions League. La squadra azzurra incrocerà due ex conoscenze della Serie A: Robin Gosens e Leonardo Bonucci.

Proprio l'ex juventino è stato protagonista di un simpatico siparetto. Intercettato da alcuni tifosi, infatti, è stato preso in giro per il passaggio alla squadra tedesca, reduce da ben 12 sconfitte di fila.

"Dalla Juventus sei andato a finire alla Longobarda", gli viene detto in modo scherzoso. Le immagini sono diventate virali anche grazie alla reazione dell'ex difensore bianconero.