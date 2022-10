Bomboniere: è a Napoli la fiera più grande. Inaugurata Vebo

Taglio del nastro alla Mostra d'Oltremare di Napoli per la Fiera internazionale della bomboniera, casa, regalo e design - Vebo 2022, giunta alla 21ma edizione.

Numeri e orari di Vebo

La fiera potrà essere visitata dalle 9.00 alle 19.00 fino a domenica 9 ottobre, e dalle 9.00 alle 15.00 lunedì 10 ottobre.

180 gli espositori, per aziende provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, che espongono le ultime e più interessanti novità nei settore Bomboniera, Articoli da Regalo, Argento, Complementi d’Arredo di design, Confetti e Dolciaria, Accessori, Packaging, Bigiotteria, Cartotecnica, Ballon Art Party e Natale. Non mancheranno le sorprese, come quella preparata dalla Italiana Confetti Maxtris, azienda produttrice di confetti dal 1960, che annuncia per domenica 9 ottobre, dalle ore 10.00, la presenza del wedding designer, event planner e conduttore televisivo Enzo Miccio e dello chef Gennaro Esposito, che sveleranno segreti e tendenze del mondo della confetteria e degli eventi.

B2B

Vero punto di forza del Salone Internazionale, naturalmente, le Collezioni 2022-2023 per le bomboniere, l'oggettistica, il regalo e la casa.

L'esposizione B2B- business to business la rende l'unica e vera anteprima del settore.

I commenti

Tra i presenti all'inaugurazione l'assessore comunale al Turismo e alle Attività produttiveTeresa Armato; il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola; il presidente della Mostra D'Oltremare Remo Minopoli; il consigliere delegato della Mostra D'Oltremare Maria Caputo; l'amministratore delegato di Vebo Luciano Paulillo e il presidente Marco Paulillo.

"Vebo ha vinto la sfida con i concorrenti cinesi se è giunta alla XXI edizione grazie al patron Luciano Paulillo. E' giunto il momento di mettere mano alla rilancio della Mostra d’Oltremare sfidando anche la Sovrintendenza per realizzare padiglioni moderni, per mettere gli imprenditori nelle migliori condizioni affinché realizzino progetti di livello. Grazie a loro si attiva un circuito economico in diversi settori, diretto e indotto”, ha detto il presidente della CCIAA Ciro Fiola.

Teresa Armato ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti a "gli operatori di Vebo, e Luciano Paulillo: dopo due anni di pandemia finalmente si riparte con un evento che punta sulla gioia, sulla vita. La Mostra d’Oltremare deve diventare un Polo Fieristico: mettiamoci intorno ad un tavolo e individuiamo le migliori soluzioni. La Mostra deve essere il riferimento per le Fiere e i Congressi”.

“Vebo si conferma sicuramente come una fiera molto social", dice Marco Paulillo snocciolando numeri da capogiro tra social e sito web.