"'O terramoto è vuler' 'e Dio": Adani e la clip di Gomorra sui social, riferimento alla BoboTv?

E' dalla tarda serata di venerdì, quando Christian Vieri su Twitch ha annunciato che da quel momento sarebbe rimasto da solo alla BoboTv, salutando i suoi compagni d'avventura Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che sul mondo social italiano non si parla d'altro.

In tanti si chiedono cosa sia accaduto tra i 'magnifici quattro' che tanto successo avevano riscosso con il loro nuovo format legato al calcio. Qualche ora dopo Lele Adani ha pubblicato in una storia su Instagram una clip con una celebre scena di Gomorra in cui Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) pronuncia una frase sul terremoto come "vuler' 'e Dio", mostrando la sua approvazione. In molti ci hanno visto un riferimento alla situazione che stava rivoluzionando la BoboTv.

L'ex difensore di Inter e Fiorentina successivamente ha pubblicato anche un'altra storia in cui si è espresso così: "Ragazzi volevo dirvi questo. Non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forte alla sua scia e lasciarci guidare dalla sua magia".