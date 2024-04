Bob Sinclair "infiamma" i napoletani con il remix di Geolier: immagini virali - VIDEO

Festa grande ieri, nel giorno di Pasquetta, al Club Partenopeo con Bob Sinclair. Il dj francese ha conbquistato tutti con la sua performance, soprattutto per un brano. Sinclair, infatti, ha passato anche un remix del brano "I p me tu p te" di Geolier, classificatosi secondo all'ultimo Festival di Sanremo. Il remix ha letteralmente infiammato la pista del locale di via Coroglio e le immagini - condivise sui social dallo stesso Geolier - sono diventate virali in breve tempo.

"Il mio artista italiano preferito"

"Il mio artista italiano preferito è Geolier. Il numero 1". A parlare così, a poche ore dall'esibizione del rapper a Sanremo, fu lo stesso Bob Sinclair che mostrò subito di apprezzare lo stile e il sound di Geolier. Il noto dj internazionale, in un'intervista a Radio Kiss Kiss, svelò anche un suo grande sogno: collaborare proprio con Geolier.

"Chi è il tuo artista italiano preferito di sempre?", chiese il conduttore. E il dj internazionale rispose: "Geolier è numero uno. Il mio sogno è fare un pezzo con lui. Geolier è fantastico. Amo il suo stile perché è dance, hip-hop... mescola diversi stili. ". Bob Sinclair, tuttavia, ha mostrato di avere un grande interesse per i brani dell'ultimo Festival: solo alcuni giorni fa, infatti, ha pubblicato il remix del brano "Sinceramente" di Annalisa.