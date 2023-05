Bob Sinclair "gela" il tifoso milanista: "Napoli is on fire". Le immagini sono virali - VIDEO

Sta facendo il giro del web un video che ha come protegonista Bob Sinclair. Mentre era ad ibiza il noto dj si è fermato con alcuni fan per foto e autografi. Un fan italiano gli dice "Bob, Pioli is on fire", ma lui risponde "Napoli is on fire".

La sua risposta è diventata subito virale ed ha raccolto centinaia di commenti. Contenti soprattutto i tifosi del Napoli che hanno visto come uno "sfottò" le parole dell'artista. Bob Sinclair ha suonato recentemente all'ombra del Vesuvio ed ha omaggiato anche Maradona indossando una maglia azzurra.