Due giorni "elettrici" a Bagnoli con Bmw

A città della Scienza di Napoli per due giorni il villaggio globale ElectrifYou di Bmw con esposizione e possibilità di provare on the road quella che allo stato è la più ampia selezione al mondo di automobili premium con un sistema di trazione elettrificato: 21 i modelli elettrificati Full Electric e Plug-in Hybrid e 71 quelli con tecnologia Mild Hybrid a 48 volt disponibili sul mercato italiano. E non mancano le due ruote, dall'inconfondibile linea: moto ma anche bici a pedalata assistita e monopattini.

Siamo andati a curiosare tra i veicoli in esposizione

Caratteristiche sportive, design espressivo, tecnologia avanzata nelle aree di operazione e digitalizzazione caratterizzano l’offerta, rivolta a chi vuole eleganza ed elevate performances assieme a praticità e rispetto dell’ambiente. E, infatti, attualmente i marchi BMW e MINI con sistemi di propulsione completamente elettrici e ibridi plug-in rappresentano già circa il 13,3 percento di tutte le nuove immatricolazioni in tutta Europa.

Concentrandosi principalmente sull'espansione della mobilità elettrica, il BMW intende sottolineare il suo impegno per gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima.

