Blanco, serenata a Napoli: canta Malafemmena in via dei Tribunali

E dopo Venezia e Firenze, oggi è stato il turno di Napoli. Blanco ha scelto il capoluogo partenopeo per la sua serenata a sorpresa con cui lancia il nuovo album “Innamorato”, in uscita il 14 aprile.

L'apparizione napoletana lo ha visto in via dei Tribunali: chitarra acustica e voce, il vincitore dell'edizione 2022 di Sanremo e il “calciatore di rose” di quella 2023 ha anche accennato una Malafemmena e raccolto un bel po' di applausi quando ha parlato del Napoli che stasera incontrerà il Milan in Champions League.

Le serenate di questi giorni termineranno con un'ultima tappa (ancora non nota) domani, poi finiranno su di un docufilm con le riprese girate durante il viaggio in Bolivia del cantante.