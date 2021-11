Black Friday 2021: quello che non ti hanno detto

In origine fu la frenesia dello shopping natalizio degli americani e l'esigenza dei commercianti di fare cassa, tra austerity e ripresa.

La nascita del Black Friday risale infatti ad un'iniziativa promozionale del 1924 della catena di negozi americana Macy’s, ma la consacrazione si verifica negli anni Sessanta quando, per invogliare all'acquisto in vista del Natale, i commercianti statunitensi iniziarono a proporre prezzi ribassati fino all’80% nell'ultimo venerdì di novembre, subito dopo la festa del Ringraziamento.

L'aggettivo "Black", poi, secondo l'interpretazione più accreditata, è dovuto al gergo dei commercianti che nel "libro dei conti", cioè nei registri contabili, scrivevano l' attivo con inchiostro nero e le perdite con quello rosso.

Tra crisi dilagante e volontà di ripresa ormai, già da tempo, il black friday ha finito per essere diluito prima nell'intero ultimo week end di novembre,quindi nell'ultima settimana e infine spalmato nell'intero mese.

Già da tempo, infatti, in giro per la nostra città come nel web si incontrano offerte e promozioni sotto l'insegna del Black Friday

Comunque, come per qualsiasi promozione, saldo o sconto, prima di procedere all'acquisto - soprattutto se per un importo elevato - è opportuno effettuare alcuni controlli, come da sempre suggerisce il Codacons, che ha elaborato un vero e proprio vademecum per aiutare i consumatori a districarsi nella selva del Black Friday come dei saldi.

Vademecum antifregatura

Prima di lanciarsi nell'acquisto dei sogni, ecco a cosa prestare attenzione secondo il Codacons: