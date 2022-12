Inaugura Caveau Bifulco nella grotta delle meraviglie

Grande successo per l'inaugurazione di Caveau Bifulco. Il luna park di Luciano Bifulco si allarga con una maxi cantina espressione del mondo vitivinicolo italiano, francese e internazionale. Un luogo inebriante dove scoprire oltre duemila referenze enologiche, regalistica, formaggi Carmasciando, prosciutti iberici e salumi Bifulco. Il gruppo Bifulco, realtà già rinomata per la cura e l'attenzione verso la lavorazione e la qualità delle carni, negli ultimi mesi ha avviato un progetto ambizioso e rivoluzionario che ambisce a creare una filiera sempre più corta, grazie all’acquisizione di nuove realtà agricole - nel Sannio e in Irpinia - dove la famiglia di macellai si occuperà, in prima persona, degli allevamenti. Luciano Bifulco, tenendo sempre fede ad una lunga storia che si tramanda di padre in figlio, è stato tra i primi a portare avanti i concetti di carne marezzata e frollata nel Sud Italia, arrivando a coniare un metodo di allevamento e trasformazione che culmina in un'esperienza edonistica a 360° nella sede di via Lavinaio Primo Tratto, 200. Qui insistono la Gastronomia e la Braceria, un vero e proprio tempio della carne. Un ambiente elegante e dinamico, in cui il cliente ha modo di conoscere e approfondire un segmento agroalimentare ancora poco esplorato: dai tagli piu? delicati come lo chateubriand, passando per la tenerezza della t-bone e la scioglievolezza di rib-eye e cube roll fino ad arrivare ad un gusto piu? deciso come quello offerto da costata e tomahawk.

Con l'inaugurazione del Caveau, Luciano Bifulco si è spinto oltre l’immaginabile, dando forma ad un concept raro e prezioso. Scendendo le scale verso il piano interrato, il visitatore sarà proiettato in un percorso dove ritrovare tutti i valori che caratterizzano la filosofia di casa Bifulco, allevatori e selezionatori da fine Ottocento. All’interno di Caveau Bifulco scoprirete un patrimonio culturale ed enologico che è narrazione di passione e dedizione. Un viaggio ricco tra referenze italiane e internazionali con uno sguardo privilegiato alla Francia. Un itinerario avvolgente per degustatori seriali, wine e food lovers attratti da profumi conturbanti e selezioni intriganti. E, infatti, il buon bere deve essere sempre accompagnato da ottimo cibo. Luciano Bifulco ha coniugato qualità e genuinità secondo un unico criterio: esclusività. Ed ecco che all’interno del Caveau, davanti ai vostri occhi, si materializzerà una grande giostra della carne, una sala dedicata ai prosciutti iberici e ai salumi di maiale nero Bifulco, sino ad arrivare alla "Cheese Room" dedicata ai formaggi Carmasciando, brand irpino recentemente acquisito dal gruppo Bifulco che produce carmasciano, caciocavallo e affinati. Tappa finale del percorso del gusto: la Champagneria. Letteralmente circondati da bottiglie di Champagne sarete avvolti dal fascino senza tempo delle migliori maison francesi. Caveau Bifulco è stata definita dai visitatori una grotta delle meraviglie, un luogo unico in Campania, in cui perdersi tra raffinate suggestioni e buon gusto.