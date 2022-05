Berlusconi e Marta Fascina da Sorbillo: per loro una pizza dedicata

Le giornate di Berlusconi e compagna Marta Fascina a Napoli, in città per la convention di Forza Italia tenutasi ieri e venerdì alla Mostra d'Oltremare, non potevano che fare tappa in via dei Tribunali, alla nota pizzeria di Gino Sorbillo.

Il pizzaiolo partenopeo ha dedicato alla coppia due pizze, ciascuna con sopra dedicato il proprio nome, come è consuetudine scritto con la mozzarella. Entusiasti sia l'ex Cav che Marta, fotografati dai presenti mentre cenavano.

Nel primo giorno di visita il presidente e fondatore di Forza Italia aveva pranzato da Cicciotto a Marechiaro, dove il titolare si era anche esibito in un'apprezzata versione di "Malafemmena".