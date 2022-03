Carburante alle stelle: l'ironia dei napoletani impazza sul web - VIDEO

Sono tanti i video diventati virali in poche ore

L'aumento dei prezzi del carburante è diventato motivo di ironia per tanti napoletani che stanno inodando di video i social. Dalla benzina messa con il contagocce per 20 euro al benzinaio che fa sentire "solo l'odore" per 10 euro, sono centinaia i video diventati virali.

Ancora una volta i napoletani riescono in modo creativo a "ridere" su una problematica così seria, come quello dell'aumento dei prezzi. Una cosa simile, infatti, sta accadendo anche in merito all'aumento di gas ed energia elettrica.