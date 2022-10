Benigni compie 70 anni, Sophia Loren: "E' un giocoliere della fantasia dalla profonda umanità"

Oggi Roberto Benigni compie 70 anni e Sophia Loren ha voluto celebrarlo con delle belle parole rilasciate in una intervista al Corriere: "Quando l’ho incontrato la prima volta sono stata subito toccata e ispirata dalla sua abilità artistica e creativa, è proprio un giocoliere della fantasia, ma anche dalla profonda umanità. Come dice lui, la vita è bella anche nei momenti peggiori".

Il legame tra i due artisti è forte e nessuno potrà dimenticare quando il regista e attore toscano vinse l'Oscar come miglior attore nel '99 per l'interpretazione de La vita è bella. Fu Sophia Loren ad aprire la busta annunciando a gran voce il nome di Benigni: "Roberto". Quest'ultimo corse sui sedili dell'auditorium per giungere sul palco e ricevere il meritato premio. "Non dimenticherò mai la sua mitica reazione quando esclamai il suo nome", ha affermato sempre nell'intervista Sophia Loren, dimostrando come quel giorno rimase impresso anche nei suoi ricordi.