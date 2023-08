Il tiktoker americano che mette il ketchup sulla pizza e taglia gli spaghetti con le forbici

Si chiama Ben Reid, è un giovane ragazzo americano, ed è diventato una star da milioni di visualizzazioni su TikTok commettendo crimini gastronomici imperdonabili non solo in Italia e ancora di più nella nostra città, ma anche negli Usa, viste le espressioni tra l'esterrefatto e lo sconvolto di camerieri e avventori dei locali in cui gira i suoi video.

Nella serie intitolata "pissing off italians" che tradotto, in pratica, significa "voglio fare inc@@@are ogni italiano che incontro", composta allo stato da una decina di video, Reid si mostra infatti mentre inzuppa un bel panino prosciutto e formaggio nel cappuccino per addentarlo poi con gusto (oltre 39 milioni di visualizzazioni). Prima di mangiarla, sulla pizza versa generose quantità di ketchup (6 milioni e mezzo). Per gli spaghetti non utilizza la forchetta, ma forbici (quasi 24 milioni di visualizzazioni) e, ovviamente, li condisce con il ketchup.

La provocazione, che vede spesso Reid assieme ad un compagno italiano, anche lui con diverse migliaia di followers su TikTok, da noi (soprattutto a Napoli) sta scandalizzando, sdegnando, attirando, e piacendo, tanto, al popolo dei social.