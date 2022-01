In abito da sera, ammiccanti, nel cuore della Sanità: le foto

La Sanità ma anche San Gregorio Armeno, piazza del Plebiscito, le famose scale di Santa Barbara e quelle Piazzi di via Foria protagoniste, assieme a modelle dalla bellezza mozzafiato, del calendario di Napoli Fashion Week che sarà presentato oggi, 29 gennaio, a Villa Lucrezio, per lanciare la kermesse più glamour del 2022, in programma dal 17 al 20 marzo prossimo al Complesso monumentale di San Domenco Maggiore, con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’associazione Scale di Napoli presieduta da Carmine Maturo.

Napoli come simbolo di bellezza e fascino, dunque, sotto l'egida dell'art director e noto fotografo di moda Alessandro Di Laurenzio, che firma la nostra fotogallery.

Le modelle

Protagoniste dello shooting, sotto l'occhio attento del talent scout Migi Marton, le bellissime Maria Scognamillo, Chiara De Rosa, Erika Argenziano, Noemi Cappetta, Chiara Cernicchiara, Chiara Palomba, Sabrina Saiz e la bella e famosa Debora Esposito nota ballerina in ambito internazionale che per l’occasione si è resa disponibile come madrina del calendario .