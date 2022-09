Mario Coppeto, dai banchi della politica alla sala di registrazione: "Ecco il mio Cd con Bella Ciao"

L'annuncio arriva via social nell'anniversario, il 79mo, delle 4 Giornate di Napoli: Mario Coppeto, noto esponente della sinistra partenopea, classe 1957, laurea e master in Economia sanitaria, dirigente sanitario, protagonista di tante battaglie per la città e la legalità, presenta il suo CD.

"Si riparte dalle Quattro Giornate di Napoli. Si riparte con O' Bella Ciá. Si riparte da Napoli", scrive Coppeto sulla sua pagina Facebook. "Oggi il 1° giorno delle Gloriose Quattro Giornate del 1943. Oggi il 79° Anniversario. Insieme a Walter Caserta, Geppino Ianuale, Alberto d'Urso, Gino Aveta, Alex Vetrò, Carlo Ruggiero, Lino Vairetti, il M° Vorzitelli, Romeo Barbaro, Il Giardino dei Semplici, gli Operai della Whirlpool e tanti altri ospiti, vi aspetto".

L'appuntamento è per domani, 29 settembre, alle 18.00, alla Domus Arsdi via Santa Chiara, nella prima delle 3 giornate della kermesse "O Bella cia' ", dedicata alla "liberazione come scelta di vita - libri, autori e percorsi per ripensare la democrazia".

"Canteremo insieme la Libertà. Buon ascolto! #VivaleQuattroGiornateDiNapoli #VivaLaResistenza", chiosa Coppeto che mostra eccezionali doti canore, con una voce possente, capace di conquistare e trascinare.

Il CD sarà allegato in omaggio al numero speciale di "Infinitimondi" e contiene, oltre a Bella Ciao, altre 9 canzoni sociali e politiche che hanno caratterizzato la vita culturale del nostro Paese.

(Video Mario Coppeto)