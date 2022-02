Belen: "Stefano De Martino? Certo che ci vediamo"

37 anni, due figli, la più piccola di soli 6 mesi, Belen oggi è molto diversa dalla soubrette che si era imposta 17 anni fa all'attenzione del grande pubblico per la sua bellezza provocante, a tratti sfrontata.

"Nella vita privata ho preso bastonate"

Intervistata dal Corriere della Sera, non nasconde il dolore che ha accompagnato la sua vita, assai diversa da quella che chiunque poteva immaginare: "Nella vita privata sono diventata più saggia per le bastonate che ho preso - dice alla giornalista Maria Volpe che la incalza - Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio". E aggiunge "Quando è nato Santiago facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. I figli meritano il nostro tempo".

Cosa pensa Belen degli ex

Per i papà dei suoi due figli, gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ha solo parole positive. Li definisce infatti "ottimi papà, molto presenti".

Con De Martino c'è davvero un riavvicinamento?

Belen ultiamamente è stata vista spesso con Stefano De Martino. Si può parlare di riavvicinamento? "Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità - risponde Belen al Corriere - Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena».