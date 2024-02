Simone Carponi: chi è il giovane napoletano che mette d'accordo Belen e Chiara Ferragni

Il post su Instagram dice "Il mio terapeuta una volta ha detto: 'Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando' e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno". A pubblicarlo è stato Simone Carponi, motivatore che piace alle star.

24 anni, nato a Napoli, ma da più di 10 trapiantato con la famiglia a Sirmione, in provincia di Brescia, di sé Simone dice: "Credo fortemente che Napoli mi abbia lasciato un grande dono, una delle migliori valvole di sfogo, la scrittura. In questi anni, grazie alla mia curiosità e grazie alla mia mamma, mi sono avvicino al mondo dell’Astrologia".

Simone Carponi, che è, tra l'altro, autore di seguite rubriche a carattere astrologico precisa: "mi definisco un motivatore astrologico. Non sono un astrologo ma amo poter dare speranza alle persone, fargli credere in qualcosa e lo faccio grazie alla conoscenza di ogni sfumatura e caratteristica di ogni segno zodiacale. È un motore che utilizzo per arrivare a più persone". Di sicuro è arrivato a Belen che ha commentato con un "Amen". E anche a Chiara Ferragni dal momento che sui social la voce che uno degli oltre 60.700 like ricevuti sia il suo si è trasformata in una sorta di tzunami