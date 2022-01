Befana, i napoletani non rinunciano alla calza: è corsa agli acquisti|FOTO

Corsa alle ultime compere, in vista della Befana con lunghe file nei negozi da sempre più gettonati a Napoli, come Gay Odin o la mitica cartoleria di via Merliani con i suoi infiniti gadget.

Folla anche nei mercatini, sia quelli tradizionali che quelli appositamente allestiti per il periodo delle Feste, come Sant'Anna di Palazzo o piazza Mercato. Ma ogni supermercato, bar o tabacchi offre grandi opportunità di acquisto.

L'ondata incalzante della pandemia rende però l'atmosfera pesante tra le persone in cerca della calza perfetta o dei dolciumi con cui riempirla: volti tirati sotto le mascherine, poca voglia di parlare o di ridere.