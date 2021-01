Per la prima volta dopo 10 anni la Befana non vola a Piazza del Plebiscito, ma non rinuncia alla beneficenza

Per più di dieci anni consecutivi i Vigili del fuoco di Napoli, in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Napoli, hanno regalato momenti indimenticabili a grandi e piccoli che fin dal mattino presto si ritrovavano in Piazza del Plebiscito per assistere al "volo" della vecchina, su un mezzo elevatore dei caschi rossi, e al lancio delle caramelle oltre che a partecipare alle tante attività educative all'aria aperta organizzate per l'occasione.

"Ho purtroppo un groppo in gola per la mancata manifestazione di quest'anno - spiega Salvatore Spavone - dovuta ovviamente all'esigenza di garantire il massimo rispetto delle norme anti-Covid. Ma ci rifaremo appena possibile!".

Accantonate, almeno per quest'anno, le iniziative pubbliche cui eravamo abituati, i napoletani non hanno rinunciato però alle Befane di beneficenza, rivolte in particolare ai piccoli degenti degli ospedali cittadini e agli ospiti delle comunità. "Non avrei mai rinunciato ad essere vicina ai più fragili tra i piccoli - spiega ad esempio Barbara Preziosi, da sempre attiva nel sociale - così in questa strana epifania sono stata con Carlo Cerbone, Betty Morvillo e Rocco Ciaramella dai ragazzi dell’Educativa Territoriale Don Bosco Napoli, delle comunità “Il Ponte” e “Il Sogno” per portare la classica calza".