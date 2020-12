Tornano i Bee Hive di "Licia": concerto su Facebook il 24 dicembre

"Ciao a tutti, noi Bee Hive Reunion abbiamo deciso di riunirci a distanza dalle varie parti del mondo dove viviamo, per regalarvi una super sorpresa musicale e sara' disponibile da oggi (24 Dicembre) dalle ore 15.00 su questa pagina in contemporanea anche su quella ufficiale dei Bee Hive Reunion e su quelle nostre personali oltre che su quella di RadioAnimati sempre su FB", annuncia sulla sua pagina social il mitico Pasquale Finicelli, il Mirko della saga Licia, serie animata e poi televisiva con attori in carne ed ossa che vedeva tra i protagonisti, oltre al compesso dei Bee Hive, anche Cristina D'Avena.