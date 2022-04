Bebe Vio da Sorbillo per "fare colazione" con la pizza - FOTO

Bebe Vio da Sorbillo per "fare colazione" con una pizza che porta il suo nome. La schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea, è in visita a Napoli e non ha voluto rinunciare ad un'ottima pizza. La foto della sua visita è stata postata dallo stesso Sorbillo, via social. Bebe ha tra le mani la sua pizza, gustata sul Lungomare di Napoli dove Sorbillo ha una doppia pizzeria.

Una visita che, però, non è stata una sorpresa. La campionessa, infatti, avrebbe annunciato il suo arrivo. Questo il racconto di Sorbillo in un post: “Gino sono a Napoli, domani mattina 25/4 alle 10:30 verrò a fare colazione con la pizza” “Ok Bebe Vio”