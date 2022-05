Beatrice Valli e Marco Fantini: matrimonio da sogno a Capri. E il giorno dopo la festa continua

La coppia di influencer Beatrice Valli (27 anni) e Marco Fantini (30) ha scelto Capri per dire finalmente sì. Alla bella modella che aveva conquistato il suo cuore nel 2014 e con cui ha due figli, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva chiesto di sposarlo circa 3 anni fa, poco prima del diilagare della pandemia.

La cerimonia si è svolta a Villa Lysis, dimora Liberty di Marina Piccola progettata nel 1905 da Edouard Chimot su incarico del barone e poeta francese Jacques d'Adelsward-Fersencon, con vista mozzafiato sui faraglioni. Presenti i familiari, gli amici stretti e ospiti vip, ma porte assolutamente chiuse a paparazzi e curiosi. Curato da Vincenzo Dascanio, lo stesso dei Ferragnez, l'allestimento.

Il giorno dopo le nozze, la coppia di influencer ha continuato i festeggiamenti con un brunch nella stessa villa, gestita dalla società dElite Villas, fondata da Giada Filippetti della Rocca e Luca de Tommasis, che opera a Capri ed in Costiera Amalfitana proponendo immobili di lusso per soggiorni brevi e che ha già ospitato diversi vip per i loro soggiorni campani, tra cui Belen e Cecilia Rodriguez.

Brunch e Scialapopolo

Il brunch, organizzato nel giardino panoramico della villa, è stato realizzato in perfetto stile caprese dal servizio catering Capri Pasta con un menù tradizionale che prevedeva

frittini tipici partenopei

calamari e patate

insalata di polpo e finocchi

treccione di fiordilatte e caciottine

polpettine di vitello al limone

sformatini di parmigiana di melanzane

ravioli capresi saltati con pomodorini rossi e gialli

scialatielli gamberi e limone

dessert tipici capresi

Il pranzo è stato allietato da una speciale esibizione del gruppo folkloristico caprese Scialapopolo, che ha fatto ballare e divertire gli sposi e i loro invitati.

Per il brunch Beatrice Valli ha scelto un outfit color avorio: tubino midi con giromanica a volant. In perfetto stile marinaro lo sposo, con polo blu scuro, pantalone bianco e mocassini in pelle.