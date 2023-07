Batman per le strade di Napoli: gioia incontenibile in centro, immagini virali - VIDEO

Batman si aggira per le strade di Napoli e la gente - soprattutto bambini - impazzisce dalla gioia. Da diversi giorni, sui social, circolano diversi che mostrano un uomo travestito dal noto personaggio di fantasia. La sua presenza non è passata inosservata e in tanti lo hanno fermato per un selfie, una video-dedica o anche semplicemente per scambiare due parole.

M di chi si tratta? Si tratta di un noto tiktoker. (maxwaynebatman) questo è il nome che compare sull'account da migliaia di follower. Il video per le strade del centro, dove Batman si è fermato con un piccolo fan, è diventato subito virale. Nella presentazione, sul proprio sito ufficiale, Max Wayne scrive: "Max Wayne nasce dall’idea di offrire un aiuto, un supporto soprattutto morale, ai bambini affetti da diverse patologie e per questo costretti al ricovero ospedaliero. Il personaggio porta con sé quelli che sono i valori del suo eroe ispiratore, Batman. Max Wayne porta alla ribalta più che gli ideali di Batman, quelli del suo creatore, Bruce Wayne.

Bruce è un miliardario filantropo che si impegna nella raccolta fondi per progetti sociali tra i quali gli ospedali dei bambini. Max Wayne è la parte umana di Batman, non ossessionato dall’ideale della giustizia ma attento alle persone. Non combatte contro super criminali, o, non principalmente. Combatte per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili. Rispetto al personaggio originario è un cambiamento radicale. Max Wayne si offre alle strutture ospedaliere come portatore di attimi di serenità, di meraviglia, di condivisione positiva. Momenti di gioia e sorpresa nel vedersi davanti un supereroe".