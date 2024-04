Basement Café Live apre a Napoli. Emozioni e divertimento con BigMama e Caiazzo| Video e Foto

Ironia, spontaneità e momenti in cui anche la commozione ha preso piede dove anche qualche lacrimuccia è scappata proprio in nome di quella spontaneità sono l’essenza dell’incontro tra l’attore Massimiliano Caiazzo e la rapper BigMama, protagonisti dello show dal vivo di Basement Café Live Lavazza, il format nato per il web ideato da Antonio Dikele Distefano. Un luogo di incontro e confronto digitale per le nuove generazioni, che dal virtuale passa a essere dal vivo in cui le puntate che saranno lanciate online su YouTube sono registrate in presenza del pubblico, composto per lo più da una platea di giovani che partecipa gratuitamente ai talk. Per questo importante upgrade di Basement Cafè si sono scelti due teatri: il Teatro Bellini di Napoli e il Teatro Quirino di Roma. Proprio a Napoli si aprono le danze dove gli artisti protagonisti dei talk si confrontano in presenza dei loro fan.

Napoli, simbolo di inclusione e coraggio che reinventa dove la sua fervente corrente creativa non deve meravigliare nessuno in qualche modo ispira la scelta di questa tappa partenopea quasi a rimarcare la forza vitale della sua cultura che si rinnova.

Massimiliano Caiazzo, BigMama, Luchè, Guè Pequeno sono amatissimi soprattutto dai più giovani incarnando anche lo spirito del Basement Café: dignità ai giovani e giustizia sociale cercando di scardinare luoghi comuni o, peggio ancora pregiudizi.

Luché, BigMama e Massimiliano Caiazzo sono campani e hanno contribuito in modo significativo alla scena musicale e artistica del territorio e ciò diventa un filo conduttore essenziale per le due puntate di Napoli.

In ogni incontro sono protagoniste due coppie: i due rapper Luché e Gue Pequeno; Caiazzo e BigMama. Tutti loro si raccontano come non hanno mai fatto, ripercorrendo i momenti che hanno plasmato la loro esperienza, dall’infanzia a oggi.

La coppia Caiazzo e BigMama

Mare Fuori e il palco di Sanremo sono stati i trampolini di lancio per Massimiliano Caiazzo e BigMama, al secolo Marianna Mammone. In modo diverso sono visti dei simboli dai ragazzi, forse perché con loro non è solo star system, ma si va ben oltre. Con BigMama, si sa, il suo flow è il suo modo per parlare di tematiche molto delicate come il bullismo, il body shaming e di quella cattiva emarginazione che anche stupidamente viene inflitta a chi è visto diverso tanto da varcare il Palazzo di Vetro dell’ONU per parlare ai giovani. Ha 24 anni e con la sua simpatia, schiettezza e bizzarria riesce a parlare ai ragazzi e sta iniziando a ispirarli. Tutto ciò trova riflette anche la star della serie Mare Fuori.

Si parla tanto di Caiazzo, del fatto che ha salutato il suo Carmine Di Salvo, per scoprire i suoi prossimi progetti (di sicuro, tra qualche mese lo vedremo in Uonderbois su Disney+) e tutto ciò che lo riguarda, ma Massimiliano è un ragazzo che sta sposando tante lotte civili ed è in prima linea per combattere la violenza di genere.

Anche per questo essere accostato a BigMama per misurarsi con lei per la puntata live di Basement Café al teatro Bellini risulta vincente. Qualcuno spera di vederli artisticamente insieme tanto della chimica che sembrano avere. Sono divertenti, liberi, parlano senza filtri, soprattutto sono due ragazzi che si stanno muovendo con successo in un mondo non semplice ma che sanno che devono imparare e sanno come parlare ai ragazzi come loro per trasmettere le proprie esperienze di formazione e di vita. Sono giovani come i loro ammiratori e non sono poi così differenti dai loro coetanei anche se ora sono tanto, tanto noti. Anche loro hanno sogni, la loro buona parte di delusioni dove anche le amicizie fanno sgambetti non rivelandosi poi così vere e disinteressate.

Raccontano delle loro paure, delle loro passioni (i film e serie horror per Marianna, le anime giapponesi e i musical per Massimiliano). Parlano delle loro soddisfazioni e di ciò che amano. Sono rappresentanti della Campania e dei nuovi artisti che ne trasmettono i valori culturali e anche linguistici. Dal palcoscenico del Teatro Bellini c’è fratellanza e stima l’uno per l’altra e agli spettatori che hanno riempito la sala piace tanto vedere. Sanno come giocare tra loro e il pubblico, prendendosi anche in giro: BigMama scanzonata e vitale come la gente sta imparano a conoscerla sorprende Caiazzo una maglietta che lo ritrae in un momento di Mare Fuori con su scritto 'Carmine'.

Massimiliano Caiazzo è anche protagonista delle attività che Lavazza ha portato nel cuore dei Quartieri Spagnoli, al FOQUS in cui la ripartenza declinata in tutte le sue sfumature, dove il caffè ovviamente dal caffè è un punto di incontro e di condivisione, facendo da filo conduttore alla giornata pienissima di eventi che in queste ore è al FOQUS.

Ogni appuntamento è un invito a scoprire qualcosa di nuovo, a partecipare al rinnovamento culturale e a sperimentare la riscoperta del gusto del caffè dove si incastrano momenti di riflessione sul concetto di ripartenza e della rinascita di Napoli insieme a Caiazzo, Luché, l’artista Giotto Calendoli con il progetto Handle with Freedom e DJ set per la serata.

Il Format Basement Café

Con oltre 60 episodi e 90 talent protagonisti di inaspettati momenti di dibattito, “Basement Café by Lavazza” è diventato un luogo di confronto generazionale e contaminazione per esplorare il presente e il futuro.

Nato come hub digitale per dialogare con le nuove generazioni utilizzando il linguaggio della musica contemporanea con ospiti del mondo urban e della scena rap, negli anni Basement si è arricchito di tematiche sociali, culturali e di attualità. Dopo una stagione pilota nel 2018 che ha visto rapper noti come Marracash e Fabbri Fibra esprimersi e raccontarsi, si è deciso di affrontare i temi più discussi del momento attraverso interviste a coppie inedite: dai diritti al rispetto della diversità, dal genere all’identità sessuale, dallo scontro tra generazioni alle diverse visioni del futuro. Sulle iconiche poltrone blu si sono alternati i migliori rapper italiani, presenza costante di tutte le stagioni, a numerosi personaggi pubblici trai più famosi in Italia, cantanti, professori, giornalisti, sportivi e astronauti.

Ad accompagnare i talent in ambito musica e cultura urban, fin dagli esordi della serie, è stato Antonio Dikele Distefano, ideatore e autore del format che da alcuni episodi si alterna con la scrittrice Carlotta Vagnoli, presente anche a Napoli per la conduzione del talk Caiazzo – BigMama.

Negli anni Basement si è evoluto anche nelle modalità di coinvolgimento della community: dal canale originale YouTube ai social come Instagram e Facebook passando per Tik Tok e Spotify.

Oggi, con oltre 31,3M di visualizzazioni YT in 5 stagioni, è diventato un punto di riferimento per ragazze, ragazzi e giovani adulti desiderosi di dialogare.