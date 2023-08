Apre Barrucchiere, il concept che dà un nuovo look ai Quartieri Spagnoli (VIDEO e FOTO)

L’originale iniziativa ideata da Sasi Visone aperta poche settimane fa che già sta diventando una meta preferita dai turisti che si trovano in città durante l’estate. Visone accoglie NapoliTODAY per spiegare la mission del progetto che mira a dare nuova linfa alla zona senza snaturare la tradizione

“Il nostro concept, Barrucchiere, unisce i nostri mondi, Hair studio76 parrucchieri e Quartieri Spagnoli Official dove, mentre si fa uno shampoo o nell’attesa di fare una piega, è possibile gustare del food accompagnato a un drink o sorseggiare un buon caffè. Invitiamo in tanti a trovarci ai Quartieri Spagnoli, dove ci troviamo, anche per abbattere pregiudizi che qualcuno ancora ha verso la zona. Negli ultimi anni tanti steccati sono stati abbattuti grazie a tante attività commerciali che sono sorte che hanno creato la movida ai Quartieri. La mia speranza è che questa strada, con i suoi vicoli, diventi la ‘gemella’ di Via Toledo” afferma Salvatore Visone che è la testa e l’anima di questo format che da alcune settimane sta facendo clamore a Napoli, il Barrucchiere, realtà innovativa nata ai Quartieri per la lungimiranza di Visone con la complicità di Francesco Leonese.

Questa iniziativa, che in città non ha precedenti, con il rinnovo del negozio di parrucchiere Hair studio 76 è ora affiancato dal bar. I locali sono divisi da un muro, ma appartengono idealmente alla stessa realtà commerciale. Il Barrucchiere copre tutte le necessità dei clienti: è aperto, al momento, dal mattino con la colazione, passando poi per pranzo veloce, aperitivi serali fino alle ore 24. Tutto ciò, per chi lo desidera, abbinato a qualsiasi servizio di hair stylist del salone di parrucchiere curato da Maria Mastracchio e dal suo staff.

“L’idea è che, chi lo vuole, mentre attende il suo turno al salone può sedersi a uno dei tavolini del nostro bar per bere o mangiare qualcosa o mentre è nel salone a farsi una messa in piega o un taglio di capelli. Sostanzialmente, sia al bar che al salone lavoriamo noi e i collaboratori che ci accompagnano da anni” spiega Visone quando ci accoglie per scoprire il Barrucchiere “Capita che qualche turista che si intrattiene al nostro bar sa cosa facciamo e senza troppo pensarci si sposta al salone per farsi anche i capelli o viceversa. Capita pure con i clienti della trattoria di fronte i quali, mentre sono seduti al loro tavolo, quando vedono i due locali e capiscono ciò che facciamo, quando finiscono di pranzare vengono al barrucchiere”.

Una nuova aria ai Quartieri Spagnoli

Dare vita a un’impresa così originale nel cuore dei Quartieri Spagnoli in un momento così florido dove non solo si trovano turisti in ogni angolo dei vicoli, ma anche tanti napoletani, un tempo riottosi ad andarci per intrattenersi non è solo una scommessa o una buona intuizione, è crederci fino in fondo, facendo la propria parte per contribuire a cambiare il suo volto investendo in attività commerciali che attirino le persone a frequentarlo per rientrare nel carnet dei luoghi più di tendenza della movida napoletana.

La mission è una: dare una nuova linfa ai Quartieri Spagnoli, diffondendo il messaggio si respira una nuova aria, quella più sana, smantellando vecchi stereotipi.

Salvatore Visone è stato tra i primi a rimboccarsi le maniche per migliorare i Quartieri Spagnoli essendo fautore e promotore di varie iniziative. Primo tra tutti Quartieri Spagnoli Official, il brand ufficiale di questa strada e dei suoi vicoli rappresentando da alcuni l’ immagine dei Quartieri Spagnoli e si pone l’obiettivo di diffonderne la conoscenza nel mondo. Dai berretti ai giubbotti, dalle etichette sulle bottiglie di aziende vinicole campane ai dipinti su vinili fanno parte del brand che non ha solo fini commerciali ma anche sociali: con il brand Visone ha creato con il brand delle t-shirt da mettere sul mercato il cui ricavato sostengono la scuola calcio popolare Spartak san Gennaro.

Per raccogliere i fondi necessari ha anche regalato la maglietta a molte celebrità che l’hanno indossata volentieri:

“Mara Venier, Serena Rossi, Eros Ramazzotti, Nino D’angelo sono solo alcuni degli artisti che hanno scelto di indossare la nostra maglietta. Manuel Agnelli è anche venuto da noi durante la sua tournée teatrale. Penso che tutti accettino di indossarla diventando una sorta di nostri ambasciatori perché i Quartieri Spagnoli hanno un fascino intramontabile, particolare” dice Salvatore Visone che da tutti nella zona è conosciuto come Sasi.

Lui è un figlio dei Quartieri Spagnoli dove lui è cresciuto e dove continua a vivere oltre che a lavorare da sempre. E’ tra quelle persone che fa le cose per passione. Ha una visione che è proiettata verso il futuro dove al centro c’è la comunità di quella Napoli più verace. Sasi ha sale in zucca e idee chiare per creare un sistema imprenditoriale unito a un format creativo che dia un nuovo look ai Quartieri Spagnoli senza però snaturare la loro storia e cultura.

Supportato dalla moglie Maria nel salone di parrucchiere che da vent'anni c'è nei quartieri quando era un luogo in cui nessuno ci avrebbe mai investito e da Leonese, suo socio del bar, ha lanciato questa nuova realtà che è un mix che funziona e che è apprezzato principalmente dai turisti.

“Si potrebbe dire che un locale pensato prevalentemente dai turisti. Qui arrivano da tutto il mondo e stanno iniziando a sostare da noi anche perché abbiamo molta attenzione ai prodotti che utilizziamo per preparare i drink. Sia i turisti italiani e stranieri che le persone e i commercianti della zona stanno rispondendo bene, nonostante dei problemi qui continuino a esserci come quelli di viabilità e circolazione di alcuni veicoli che, nonostante tutto, intralciano. Inoltre c’è il disagio della musica troppo alta messa da alcuni dei locali che si trovano lungo la strada e che continua fino a notte inoltrata causando inevitabili fastidi ai residenti” sostiene Sasi.

Un’idea che arriva da lontano

Tutti sanno chi è Sasi e cosa fa con il suo lavoro e i suoi progetti per i Quartieri Spagnoli.

C’è un gran via vai nel Barrucchiere. In tanti passano al volo per salutare Sasi e il suo socio Francesco. Chi ha sentito parlare del concept Barrucchiere è stato inaugurato viene per provare con curiosità. Qualcuno invece si siede ai suoi tavolini per fare una sosta con qualche birra fresca sgranocchiando una porzione di french fries informandosi con interesse su cosa facciano esattamente.

Nella testa di Sasi c’è sempre stato il pallino di fondare il Barrucchiere. Negli anni a Hair Studio 76 gli esperimenti non sono mancati con qualche evento al salone con aperitivi preparati da amici fidati ed esperti del mondo della cocktellerie e dei dj set. Questa idea sedimentata ha preso forma e oggi senza aspettare ancora è diventata una realtà concreta ben accolta anche dai commercianti di quel perimetro dei Quartieri Spagnoli a pochi passi da Via Toledo.

Sasi è convinto di una cosa: per incoraggiare le persone a investire e a venire lì, abbandonando qualsiasi reticenza, bisogna fare rete anche con le altre attività. Seguendo questo pensiero ha già delle collaborazioni con due dirimpettai: la Trattoria da Nanninella e la pizzeria Il mio viaggio a Napoli. Non esclude, però, che con il tempo si avvino anche altre sinergie, per ora, si lavora a far crescere e consolidare la fama del Barrucchiere in cui nei prossimi mesi potrebbero esserci dei progetti in cui potrebbero essere coinvolti anche musicisti e artisti che conoscono Sasi e stanno andando a trovarlo: “Qualche giorno fa sono venuti al Barrucchiere Raiz e Nina Sodano. Sarebbe bello che Barrucchiere diventasse anche un luogo dove gli artisti dessero un assaggio dei loro lavori. Intanto, quando partirà il campionato da noi si potranno vedere le partite e, più avanti, si faremo dei dj set all’interno sempre però rispettando la quiete pubblica e senza dare altri disagi”.