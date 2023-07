Quartieri Spagnoli, inaugurato il primo 'barrucchiere' di Napoli

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, in vico Lungo Gelso, è stato inaugurato il primo barrucchiere partenopeo dove si potrà gustare un buon caffè o bere uno Spritz mentre si fa un colore ai capelli o una messimpiega. L’idea è di Sasi Visone in collaborazione con Maria Mastracchio (parrucchiera hairstudio76) e Francesco Leonese (barman).

"Un'idea inseguita per un po’ di tempo e poi realizzata. I locali avranno un doppio ingresso. Già numerosi artisti sono passati a salutarci e ovviamente aspettando chi manca ancora all’appello. Dalle 8 del mattino il locale fungerà da caffetteria e sarà aperto fino a mezzanotte", spiega a NapoliToday Sasi Visone ideatore del brand quartieri Spagnoli Official e proprietario di hairstudio76 che con le sue iniziative di taglio e piega gratis per le persone che vivono di pensione minima si è fatto notare in questi anni. Tra le attività aperte con il brand Quartieri Spagnoli anche una pizzeria in Germania a Mannheim