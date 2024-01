Via Medina, addio al Barrio Botanico: il motivo

Chiude il Barrio Botanico, il locale ospitato nel piano terra di Palazzo Fondi in via Medina, che in questi anni ha fatto registrare un folto numero di presenze.

Ecco il post che si può leggere sulle pagine social del locale: "Palazzo Fondi, la nostra prima casa, un pezzo del nostro cuore. A partire dall'8 gennaio, la nostra sede di Barrio Botanico Municipio sarà chiusa a causa dei lavori di ristrutturazione in corso a Palazzo Fondi. La riapertura è in data da destinarsi. Saremo regolarmente operativi nella nostra sede situata al Vomero in via Alessandro Scarlatti 139".

Si vocifera che il Barrio potrebbe riaprire in un'altra sede del centro storico, per il momento però top secret, in attesa di capire cosa accadrà a Palazzo Fondi.