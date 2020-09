Barittico, è made in Naples la novità più cool dell'autunno

Il menù incanta già solo a leggerlo: porchetta di ombrina, mortadella di tonno, pancetta di salmone, prosciutto di tonno, fesa spada, lardo di seppia. In tavola un mix di colori e profumi sapientemente bilanciati che convince e seduce al primo morso.

Aperto da meno di una settimana, al Vomero, in via Merliani n.51a, "Barittico", spin-off decisamente cool di Panamar, ha già una lista lunghissima all'ingresso. Più che innovativo, il format proposto è rivoluzionario e, al momento, non ha eguali in alcuna parte del Globo terrestre: i piatti sono infatti frutto di una lunga ricerca che coniuga tradizione, prodotti di mare freschissimi e una lavorazione nata dalla genialità e dall'estro di Vittorio Zigarelli, Bruno Sensenhauser, Stefano Toscano e Marco Matrecano, amici da sempre e assieme patron del gettonatissimo Panamar.

I salumi di mare

Pesce, molluschi e crostacei serviti a Barittico sono reinterpretati e lavorati secondo le più raffinate tecniche della salumeria italiana, in modo da esaltare le caratteristiche organolettiche di ciascuna materia prima - dal tonno all'ombrina, dalla seppia ai gamberi - e serviti in preparazioni che si ispirano al meglio della cucina classica napoletana.

Formato mignon su tagliere, per chi vuole assaggiare tutto senza perdersi nulla, oppure maxi al piatto per chi vuole concentrare l'attenzione su sapori particolari, per fare solo qualche esempio, il cannolo servito da Barittico ha una farcitura di tartare di tonno e crema di ricotta con granella di pistacchi, la frittatina è di pasta, patate, provola e cozze, il babà - morbidissimo e fragrante - ha un cuore di mare e così via per un ricchissimo menù di rosticceria e pasticceria rigorosamente a base di pesce, molluschi e crostacei. Perfetta poi la lista di vini e cocktail appositamente studiati per accompagnare i cibi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Barittico è aperto a partire dalle 17 e fino alle 02.00. In base alla disponibilità e, ovviamente, nel massimo rispetto della normativa anti-CoVid, è possibile prenotare per l'interno del locale, tra pareti vegetali e finiture hi-tech, oppure all'esterno per godere del fresco e del passeggio vomeresi.