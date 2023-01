Dal barbiere in moto: le immagini diventano virali - VIDEO

Sta facendo il giro del web un video girato in un salone di barbiere a Capodimonte. Come mostrano le immagini, i titolari dell'attività offrono un particolare servizio ai propri clienti: tagliare i capelli in sella alla propria moto.

L'idea è molto originale, ma non sono mancate critiche. Gli utenti, nei commenti, si sono divisi e in tanti si sono chiesti se una cosa del genere sia in regola.