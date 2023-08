Nei negozi di giocattoli di Napoli è Barbie mania dopo il film

“Effetto Barbie” sui negozi di giocattoli anche a Napoli, che segnalano un forte incremento nelle vendite delle storiche bambole grazie al successo del film di Greta Gerwig con Margot Robbie che sta spopolando nelle sale cinematografiche.

La “febbre” è esplosa e il successo della pellicola, al di là dei numeri da capogiro registrati al botteghino, si riversa sui comparti più disparati - dai vestiti ai giocattoli - coinvolgendo tutto il paese e anche la nostra città.

“Abbiamo articoli della collezione 'Barbie The Movie' che sono andati letteralmente a ruba – fanno sapere poi, ad Adnkronos, dallo store del Vomero di Vespoli Giocattoli – I pezzi più richiesti nei nostri negozi sono stati Barbie Cowgirl e Barbie in costume. Sono prodotti che hanno fasce di prezzo differenti tra loro - andiamo da una ventina di euro fino agli ottanta - ma che non possono mancare nelle case degli appassionati. Ottima anche la vendita degli accessori correlati al mondo Barbie, come la tavola da surf o la bicicletta".

C'è anche chi fa presente che il successo di un prodotto del genere non risente delle mode del momento: "Si sa, le Barbie si sono sempre vendute", dicono da La Girandola Giocattoli, sempre a Napoli.